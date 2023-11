A Riccione e Misano si pattina sul ghiaccio dal 25 novembre

Doppio appuntamento con il pattinaggio sul ghiaccio a Riccione e Misano. In occasione delle festività natalizie, la proposta di DITS Italia Srl si sdoppia e si prepara a fare tappa in piazzale Roma nel cuore della Perla Verde e nella centralissima piazza della Repubblica, cuore del villaggio natalizio Misano On Ice. Due piste di circa 500 metri quadrati, sostenibili e a consumi ridotti per regalare a tutti un Natale all’insegna del divertimento e con un impatto energetico minimo, che diventeranno il fiore all’occhiello dei due centri cittadini addobbati in grande stile con luminarie e decorazioni. L’inaugurazione a Misano e Riccione è prevista per sabato 25 novembre. Le attrazioni resteranno quindi attive per tutto il periodo delle festività (almeno fino al 7 gennaio). Quella di Riccione, sarà una pista di pattinaggio al coperto adatta a qualsiasi condizione meteo grazie ad una speciale tensostruttura, nella cornice del Giardino sul Mare. A Misano invece è prevista una grande novità: la pista sarà arricchita da una ‘saletta’ esclusiva per festeggiare compleanni o organizzare eventi e aperitivi tra un’evoluzione e una ‘scivolata’ sul ghiaccio e l’altra.