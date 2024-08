“A 3 anni la mia famiglia mi ha portato al mare a Riccione: ora ne ho 48 e non ho mai smesso”: Diego premiato per i 45 anni di fedeltà

Aveva solamente tre anni quando la prima volta venne al mare a Riccione con la famiglia. Diego Ticozzi, ieri mattina, ha ricevuto il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo” dall’assessore al Turismo Mattia Guidi, l’omaggio all’affetto dei turisti per la città. La consegna dell’attestato è avvenuta alla Spiaggia 50 della famiglia Badiali che per quarantacinque anni è stata la zona scelta da Diego e dalla sua famiglia per trascorrere le vacanze.

Anche il legame di Diego con Riccione, così come per i tanti turisti che quest’anno hanno ricevuto il riconoscimento dalla città per la lunga frequentazione e amicizia, ricalca la storia della famiglia che già prima di lui scelse la Perla Verde come meta delle sue vacanze. La prima ad arrivare sulla spiaggia di Riccione fu la cugina di Diego quarantanove anni fa. Innamorata di Riccione portò i nonni e poi tutta la famiglia. Per Diego la città rappresenta da quarantacinque anni la meta delle sue vacanze e, come tutta la sua famiglia, ha sempre scelto la Spiaggia 50 per trascorrere le giornate di riposo e di divertimento in riva all’Adriatico.