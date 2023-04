Riccione, ubriaco fradicio, non si ferma all’alt e sperona gli agenti: scatta l’arresto

Il controllo del territorio da parte della Polizia locale durante la notte ha visto le strade della città, fortunatamente deserte a quell’ora, divenire teatro di una folle fuga da parte di un pirata della strada ubriaco al volante che è stato bloccato grazie a un’abile operazione congiunta da parte degli equipaggi in servizio.

Alle 2.10 della notte tra sabato e domenica, durante un posto di controllo lungo viale Abruzzi, un equipaggio della Polizia locale, intento nel monitoraggio della circolazione stradale in prossimità delle discoteche, ha intimato l’alt a una potente Bmw che stava scendendo dalla collina. Il conducente, classe 1988, ha però accelerato la sua marcia e sterzato in direzione dell’agente che, per evitare l’investimento, si è dovuto scansare gettandosi lungo il ciglio della scarpata.

Il veicolo si è quindi allontanato a forte velocità e gli agenti hanno dato immediatamente l’allarme via radio a tutti gli altri equipaggi sul territorio, descrivendone il tipo di auto e la direzione intrapresa, oltre a porsi all’inseguimento del veicolo con sirene e lampeggiatori attivati. Il conducente non ha accennato affatto a rallentare: al contrario, ha iniziato una serie di manovre pericolose nel tentativo di dileguarsi.

Autopattuglia speronata

Il coordinamento degli equipaggi sul territorio ha tenuto sotto attenzione le strade percorse dal veicolo fuggitivo, cercando in più occasioni di farlo desistere dalle folli manovre, proteggendo la sicurezza degli altri utenti della strada anche utilizzando i dispositivi luminosi e sonori dei veicoli di servizio, in particolare durante le sue fasi di attraversamento col rosso della Statale Adriatica. Il fuggitivo ha più volte tentato di investire nuovamente altri agenti che gli intimavano l’alt durante il suo pericoloso tragitto, fino a giungere allo speronamento di una autopattuglia, una delle cui componenti ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni.

Riusciti finalmente a bloccare il veicolo pirata, in viale Cortemaggiore, gli agenti hanno intrapreso il tentativo di fermare il conducente che, sceso dal veicolo, fingeva una iniziale collaborazione, per poi scatenare una violenta reazione nei confronti degli agenti, ferendone uno con lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Tasso alcolemico oltre il triplo

L’intervento congiunto degli altri agenti sopraggiunti sul posto ha consentito finalmente di bloccare il folle pirata della strada, che è risultato in evidente stato d’ebbrezza alcolica con un tasso oltre il triplo di quello consentito per legge. Il soggetto, con numerosi precedenti di polizia, è stato identificato, posto in stato di arresto e deferito all’Autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni volontarie aggravate, guida in stato d’ebbrezza alcolica in orario notturno.

L’arresto è stato convalidato nel giudizio per direttissima di questa mattina, udienza celebrata presso il tribunale di Rimini, all’esito della quale l’imputato ha chiesto il rito abbreviato che si terrà il 15 maggio.