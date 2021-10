Riccione, ubriaco in auto: paurosa carambola in via Castrocaro

Un 41enne residente a Riccione ha “perso” la patente e rischia la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver causato un incidente in via Castrocaro (domenica alle 19.30). L’uomo, risultato positivo all’alcoltest (“guida in stato di ebbrezza”), ha perso il controllo della vettura – che si è ribaltata – dopo aver danneggiato altre due auto in sosta. Infine ha inveito contro gli agenti della polizia locale.