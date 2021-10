Riccione, ubriaco e senza patente prova a scappare: maxi-multa di quasi 8mila euro

Sfugge all’alt della polizia stradale di Riccione e dà vita a una folle fuga sull’asfalto bagnato conclusa finita contro degli arredi a lato della strada.

L’auto, una Peugeot 208, è andata distrutto e lui, illeso, ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e un maxi verbale per le dieci violazioni al codice della strada commesse nel corso del rocambolesco inseguimento, tra manovre pericolose, sorpassi azzardati e velocità pericolosa.

Pagherà una multa di quasi ottomila euro senza considerare quelle da sostenere per il fermo amministrativo della vettura (tre mesi).

Il tentativo dell’automobilista di evitare il controllo nasceva dal fatto che fosse privo della patente di guida: gli era stata revocata.

Non solo si è rimesso alla guida, ma lo ha fatto anche dopo avere bevuto: secondo quanto si legge in una nota della polizia stradale è risultato positivo al test dell’etilometro con un tasso di circa 1,5 grammi per litro, tre volte oltre il consentito.

Gli agenti, tra l’altro, non gli avrebbero neppure mostrato la paletta dell’alt se l’uomo non si fosse avventurato in un sorpasso azzardato lungo la statale Adriatica, all’altezza della rotatoria di via Varisco, oltre la doppia striscia che ha rischiato di causare un frontale, non è sfuggito a una pattuglia della Polstrada di Riccione