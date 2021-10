Riccione ricorda Don Giorgio: “Padre e amico anche ora”

Una Messa presieduta dal vescovo Francesco Lambiasi per ricordare don Giorgio. La Parrocchia dei Santi Angeli custodi di Riccione ricorda don Giorgio Dell’Ospedale ad un anno dal ritorno alla Casa del padre, avvenuto il 31 ottobre 2020. Fu il primo sacerdote della chiesa riminese a morire per Covid e domenica alle 18 nella chiesa della Pentecoste la comunità si stringerà in un simbolico abbraccio, attorno al vescovo ed al nuovo parroco don Stefano Battarra, nella celebrazione prefestiva di Ognissanti.

L’articolo completo sul Corriere in edicola oggi