Riccione, presentata la squadra di calcio femminile under 15

Nell’ambito delle giornate di CiocoPaese sabato pomeriggio è stata presentata la squadra femminile Riccione Calcio Under 15, un team che conta 180 tesserate a Riccione e milita in Serie C.

Alla presentazione, insieme all’assessora Alessandra Battarra, erano presenti il Mister del Rimini Football Club Renato Cioffi e la portavoce Claudia Marchi.

Oltre ad un numero di appassionate più che significativo e il campionato in Serie C, la squadra sta collezionando grandi soddisfazioni: tante ragazze di questo importante vivaio giocano attualmente in Serie A ed una in particolare nella Juventus Football Club.