Riccione, non ha danni dall’alluvione e svuota la cantina in strada

A Riccione, da Hera fanno sapere che «superata la fase iniziale di emergenza che ha caratterizzato in particolare le vie Corsica, Fossombrone, Marche e Matera, liberate entro 36 ore, la raccolta si svolge regolarmente da giorni, con pulizia delle strade entro le 24 ore. Si raccomanda ai cittadini di esporre i rifiuti in un’unica soluzione, per evitare il rallentamento del servizio». Le zone centrali, come quelle prospicienti alla spiaggia, sono state liberate da rifiuti ingombranti, ma persistono situazioni critiche, soprattutto in zone periferiche o in zona monte. Occorre sottolineare tuttavia che molti di questi accumuli di rifiuti potrebbero esser frutto dell’ “ingegno” di qualche cittadino che, stoltamente, se ne approfitta, credendo di poter svuotare la propria cantina gratuitamente e inficiando sul lavoro degli addetti. Le utenze potranno contattare il numero 800 999 500 per segnalare necessità di ritiro al di fuori dell’appuntamento: in caso siano necessari sopralluoghi, saranno richiamati per prendere accordi, altrimenti il servizio verrà svolto entro i due giorni successivi alla chiamata.