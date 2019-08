Riccione, Irama dà il via al mese a firma Radio Deejay

Riccione diventa la capitale della musica live con un intero mese di eventi e divertimento che porterà sul grande palco di piazzale Roma gli interpreti delle hit italiane e internazionali, 13 serate ricchissime di ospiti tutte rigorosamente a ingresso libero. Si comincia domani sera con Irama.

Anche questa edizione raccoglie in un programma ricchissimo i nomi dei protagonisti del panorama musicale contemporaneo, dall’indie al pop, dal rap al reggaeton e all’elettronica, un mix di proposte, colori, generi in grado di catalizzare e tenere insieme le tante e differenti richieste di un pubblico sempre più vasto e eterogeneo.

A partire da sabato 3 agosto si alterneranno sul palco affacciato sul mare i grandi special guest e le nuove promesse selezionate attraverso il contest DEEJAY on Stage, sempre più un punto di riferimento per giovani band e cantautori. Un vero e proprio festival a cielo aperto, unico in Italia, condotto dai grandi e amatissimi protagonisti della radio, Rudy Zerbi, Andrea & Michele in compagnia del magico trio di Pinocchio - La Pina Diego e La Vale – e di Chicco Giuliani, che daranno vita a un format ormai collaudato in grado di far interagire sullo stesso palco da sogno le giovani promesse della musica con gli artisti più affermati e amati dal pubblico. Anche per il contest, sempre più all’insegna della qualità, quest’anno ci saranno delle novità: sarà inferiore il numero di interpreti selezionati che arriveranno ad esibirsi ma potranno farlo più volte, sia con il loro inedito che con una cover.

DEEJAY On Stage 2019 apre sabato 3 agosto con Irama, artista che ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta.

Classe 1996 ha convinto subito critica e pubblico per la forte impronta caratteriale, capace di passare dal pop romantico all’hip-hop fino alla trap. Artista amatissimo dai fan – il suo tour sta registrando ovunque il tutto esaurito, porterà sicuramente tra gli altri sul palco di Riccione il suo singolo dell’estate Arrogante.

Annalisa

Si prosegue lunedì 5 con l’amatissima Annalisa, il cui singolo estivo Avocado toast anticipa l’uscita del nuovo album di inediti, e il rapper italiano Mr Rain, tra i più talentuosi artisti di questo genere musicale che è riuscito a farsi strada nel panorama italiano.

Mr Rain