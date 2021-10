Riccione. Il Comune assume due cuochi: si presentano in cento

In 96 per due posti come cuoco a tempo indeterminato nelle scuole riccionesi. In ballo 1500 euro lordi al mese. Battarra: «A breve il Comune aprirà ad ulteriori assunzioni con una decina di posti nelle scuole, dalle maestre sino ai collaboratori». Numeri da capogiro per un concorso destinato a dar lavoro a due sole persone. Numeri che, commenta l’assessore alla Scuola, Alessandra Battarra, «testimoniano che in un simile momento storico c’è voglia e bisogno di lavorare. Perciò – aggiunge – nel nostro piccolo siamo contenti di poter mettere a disposizione questi due posti». L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola.