Niccolò Ricchi lascia il Ravenna e passa alla Cavese. Lo ha annunciato il club giallorosso, che si separa quindi dal terzino. “La società – si legge nella nota – comunica che in data odierna in accordo con l’Empoli è stato definito il trasferimento temporaneo di Niccolò Ricchi alla Cavese fino al termine della stagione. Ringraziamo Niccolò per l’impegno dimostrato in questi mesi in giallorosso e gli auguriamo un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”.