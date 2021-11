Riccardo Muti accademico di Russia

Riccardo Muti è stato nominato Membro Onorario Straniero dell’Accademia delle Arti di Russia. L’onorificenza è stata consegnata dall’Ambasciatore Russo in Austria Dmitrij Ljubinskij, durante la permanenza a Vienna di Riccardo Muti per le prove con la Vienna Philharmonic / Wiener Philharmoniker in vista del tour che li vede impegnati in 12 concerti in Giappone, Corea ed Egitto. Nella lettera di motivazioni si legge: “…la sua arte della direzione d’orchestra è un inestimabile gioiello della nostra epoca. Raccogliendo l’eredità degli immortali maestri della musica e del teatro italiani, ha donato nuovo vigore al mondo delle arti attraverso la sua ispirata interpretazione dei classici dell’opera e della musica sinfonica, nonché delle creazioni dei compositori russi…”. Info: riccardomutimusic.com.