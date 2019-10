Ricatto sessuale a un parroco del cesenate: arrestati in due

VALLE SAVIO. Hanno ricattato sessualmente il parroco di una parrocchia della Valle del Savio. Un quasi 70enne che, disperato, ha chiamato le forze dell’ordine non sapendo come uscire da quella spirale. “Se non mi paghi 800 euro dico a tutti e mostro a tutti le foto di cosa c’è stato tra noi”. Questi i termini del ricatto portato avanti dal un 37enne originario della Campania e residente a Fosso Ghiaia. Che dice di aver avuto una relazione col parroco ed in quel contesto lo minaccia di diffondere le foto intime e compromettenti scattate. All’appuntamento per la consegna del denaro si è presentato con un 36enne anche lui di origini campane e residente a Fosso Ghiaia. Ad attenderli c’erano le manette ed ora si trovano in carcere a Forlì in attesa di giudizio.