Riapre la campagna abbonamenti dell'OraSì Basket Ravenna

RAVENNA. A due giorni dalla trasferta di Verona di sabato sera (posti sul pullman dei tifosi prenotabili fino a stasera, contattare Alice al 347 0767029), riapre la campagna abbonamenti "Unisciti a Noi". Da oggi fino a venerdì prossimo, chi ancora non si fosse abbonato al campionato 2019/20 dell'OraSì Basket Ravenna avrà la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento con le medesime modalità. Gli orari di apertura degli uffici di viale della Lirica 21 sono i seguenti: oggi, giovedì 17 ottobre, dalle 14:30 alle 17:30, domani venerdì 18 dalle 10 alle 13. La prossima settimana dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, il martedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 17.30. Per ogni informazione è possibile contattare la sede del Basket Ravenna via mail all’indirizzo di posta elettronica segreteria@basketravenna.it o chiamare il numero 0544 450598.

