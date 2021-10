Riaperta la Valbura tra Portico e Premilcuore

La strada della Valbura è ufficialmente riaperta. Il taglio del nastro è avvenuto ad opera dei sindaci dei due comuni confinanti, per Premilcuore Ursula Valmori, per Portico Maurizio Monti insieme al consigliere provinciale per la viabilità Daniele Valbonesi, alla presenza di una cinquantina di curiosi e addetti ai lavori. L’enorme frana che dal marzo 2014 bloccava la strada adesso è solo uno spiacevole ricordo. «È stata un’opera finanziata dalla Protezione civile regionale – ha detto Daniele Valbonesi – per riaprire un collegamento percorribile per ora ai mezzi di soccorso, ai residenti, agli addetti ai lavori. L’aspetto più significativo riguarda il messaggio che si manda, ci sono due vallate che tornano a comunicare tra loro, territori fragili ed a volte trascurati. Per ora come Provincia siamo impegnati a ricercare risorse per rendere la circolazione lungo la strada provinciale 25 effettiva per tutti i cittadini».