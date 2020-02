La regina OraSì Ravenna al De Andrè contro Mantova

La penultima giornata della regular season del campionato di serie A2 LNP in programma domenica vedrà l’OraSì affrontare al Pala De André la Pompea Mantova. Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e di Luigi Sergio. “Il primo aspetto da considerare della gara di domenica, più che l’assenza di Treier, riguarda le motivazioni extra che Mantova può avere nell’affrontare una squadra come la nostra – commenta il coach teramano – Il nostro livello di attenzione deve essere massimo perché in quest’ultimo periodo stanno giocando una pallacanestro fatta di grandissima fiducia e di alta organizzazione, per cui non possiamo permetterci di sbagliare alcun possesso, offensivo o difensivo. Si tratta di una gara che andrà controllata nel senso che dovremmo avere la capacità di non perdere la lucidità all’interno di tutti i 40 minuti. Questo è l’aspetto che abbiamo curato di più nell’approccio alla gara e che di sicuro chiederò di rispettare ai giocatori per tutta la partita, che si prevede durissima per noi”.

“In questo momento della stagione i due punti hanno un peso specifico maggiore ed ogni partita sarà una battaglia – aggiunge Luigi Sergio – Mantova sarà un avversario piuttosto duro da affrontare, anche perché si tratta di una squadra molto fisica. Ancora una volta a fare la differenza sarà l’intensità, noi stiamo bene fisicamente e siamo pronti”. Palla a due alle ore 18, gli arbitri saranno Edoardo Gonella di Genova, Mattia Martellosio di Buccinasco (MI), Simone Patti di Montesilvano (PE). Prima della gara verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo di Fabrizio Matteucci, ex sindaco di Ravenna scomparso domenica scorsa.