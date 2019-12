Regali per lui: idee e consigli pratici per tutte le tasche

Periodo di pacchetti e doni da infiocchettare, ti serve qualche idee per regali maschili? Che si tratti di un fratello, un fidanzato o un amico non è mai una scelta immediata e facile quella di un regalo maschile da incartare e mettere sotto l’albero.

Spesso, abbiamo una idea di spesa precisa e bisogna restare entro un budget ben delineato, in questo modo molte idee regalo carine, ma di certo non economiche, si autoeliminano nei primi momenti.

Se vuoi un consiglio opta per un capo di abbigliamento o un accessorio indispensabili in qualsiasi guardaroba maschile, in questo caso la cifra della spesa è molto degistile: puoi scegliere brand e modelli che più fanno a caso tuo, acquistando un regalo utile e gradito.

In genere l’armadio di un uomo ruota intorno a tre fondamenti: colore, tessuto, versatilità.

Un grande asso nella manica, se non siete sicuri delle fantasie e dei colori più amati da chi deve ricevere il regalo, sono i colori basici che si abbinano facilmente a qualsiasi stile e outfit. Al di là di tutte le mode passeggere, l’altro consiglio è quello di puntare su capi d’abbigliamento che non possono mancare in nessun armadio maschile.

Ecco alcune nostre idee:

La camicia, che sia bianca, a righe, con fantasie, floreale o con un fondo è un vero caposaldo dell’armadio maschile, quindi è uno di quei regali sicuramente gradito. Se proprio vuoi andare sul sicuro scegli una classica camicia bianca che non può mancare in nessun armadio, perchè si adatta facilmente a tutti gli stili: è ideale abbinata ad un vestito classico, come un blazer, ma si abbina alla perfezione anche in un look più pratico ad esempio con un jeans e una giacca.

L’universo degli orologi entra di diritto tra i regali più apprezzati e più scelti per un uomo, a natale e non. Questo tipo di regalo permette di spaziare da oggetti che costano poche centinaia di euro fino a quelli dal costo inaccessibili ai molti.

Quale scegliere? Sono tanti le ispirazioni e le idee che possono arrivare consultando gli orologi uomo online, in pochi minuti ti troverai a scegliere l’orologio che più fa al caso tuo, potendo acquistarlo comodamente online, scegli tra una grande varietà il tuo modello: puoi optare per un stille sportivo o per uno stile più classico con un orologio con cinturino di pelle.

Con l’ultima proposta vogliamo uscire fuori dal mondo della moda e entrare in quello degli accessori, si tratta di un regalo che sarà davvero molto apprezzato soprattutto dagli appassionati di vino ma anche dagli amanti di design e di arredo. In questo caso vogliamo consigliarti tre oggetti che possono essere regolati separatamente o uniti. La prima idea nasce da un’esigenza concreta: durante la cena è importante che il vino bianco o rosso si mantenga fresco, per non alterarne il gusto e le qualità, per questo è necessario un secchiello per il ghiaccio o un porta bottiglia, un regalo che sarà molto apprezzato non solo dagli appassionati di vino ma da tutti quelli che amano i dettagli. Al questo potrete aggiungere un apri bottiglia dal design pulito ed essenziale e un decantatore per vino, un’ampolla in vetro o in cristallo, nel quale presentare il vino durante un pranzo o una cena particolarmente elegante.