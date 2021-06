Ravennati protagonisti a “Corti da sogni”

I “Corti da sogni” tornano con la ventunesima edizione e si spostano all’Arena del sole di Lido di Classe. Otto appuntamenti, dal 19 al 26 giugno, con il festival di cortometraggi promosso dal Circolo del cinema sogni “Antonio Ricci”: 77 opere provenienti da 30 nazioni, «un vero giro del mondo nella cinematografia mondiale», come lo definisce Roberto Artioli, fra gli organizzatori.

Le sezioni in concorso

La formula mantiene le tradizionali sezioni in concorso: “European sogni award”, dedicata alla cinematografia europea; “Sogni d’oro”, per le migliori opere extra europee; il “Premio Giuseppe Maestri”, alla memoria del grande incisore ravennate, riservato ai corti di animazione; “Made in Italy”, per gli autori italiani; “Frequenze in corto” per i videoclip musicali. A queste si aggiungono le sezioni dedicate alle scuole, che vedono in giuria gli allievi di Ravenna: “Film school” riservato alle scuole superiori, “Mitici critici” per le scuole medie e “Mitici critici kids” per le primarie.

I Doormen e Mordini

Fra i corti in concorso, “Pizza boy” di Gianluca Zonta vede la partecipazione di Roberto Herlitzka, più volte vincitore del Premio Ubu e del Premio Vittorio Gassman. Nella sezione “Premio Giuseppe Maestri”, “Song sparrow”, della regista iraniana Farzaneh Omidvarnia, è stato fra i selezionati all’edizione 2021 degli Oscar. In concorso per “Frequenze in corto”, il video dei ravennati The Doormen “Have you ever”, per la regia di Stefano Mordini: «“Have You Ever” è un amore che brucia ancora. È il desiderio di andare via, di fughe in auto per non essere trovati. È una storia solitaria e collettiva, di quelle in cui siamo tutti coinvolti. Pezzi di noi si scompongono nei ricordi e si ricompongono, fino a formare una persona nuova. Il video è un collage di riprese dei Doormen in sala prove. Dettagli di volti, occhi, mani e strumenti: le riprese sono pezzi di un Tetris che prende forma. Fotogrammi di un film che scorre tra viraggi di colore, glitch e sovraesposizioni in stile VHS»: con queste parole il gruppo ravennate racconta il video in concorso.

Tre gli eventi speciali. “Brividi da Nightmare” consolida la collaborazione con il Nightmare Film festival, che propone una selezione di cortometraggi di genere: “Su rider” di Alberto Utrera, “Un coeur d’or” di Simon Fillot e “Cassandra” di David E. Tolchinsky.

Tagliavini fuori concorso

“Prossimamente al cinema”, in onda venerdì 25 giugno alle 21 su RSE radio web, è una puntata speciale del format “Twin Pics” di Luigi Distaso, che ospiterà Tiziano Gamberini di Cinemaincentro, Nevio Salimbeni di Cna cinema e il regista Edo Tagliavini. Nella stessa serata, dalle 21.30, proiezione speciale fuori concorso di “C’era una volta un re” del ravennate Edo Tagliavini.

Tutte le serate hanno inizio alle ore 21.30. Ingresso 2 euro.

Info: www.cinesogni.it