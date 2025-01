Will Hunt riparte da Piangipane dopo il furto di un anno fa

Un anno fa, al termine di un concerto al Teatro Socjale di Piangipane, il furgone della band di Will Hunt fu svaligiato a Ravenna. Un furto da 15mila euro che privò i musicisti di strumenti unici e insostituibili, tra cui la batteria personalizzata dello stesso batterista statunitense, leader della formazione. Hunt, noto per i trascorsi in gruppi come Evanescence, Heroes And Monsters, ma anche per avere accompagnato in tour Vasco Rossi, ora torna con Italia con un nuovo tour, e riparte proprio da qui. Nonostante l’amarezza e il danno economico e gli strumenti mai più recuperati, la band non si è fermata. «Suonerò anche su un tavolo, se necessario», aveva scritto il batterista sui social, lanciando un appello alla comunità musicale per recuperare gli strumenti rubati. Tornare al Teatro Socjale di Piangipane oggi diventa così quasi una sfida simbolica e un riscatto personale.

“A Night with Nirvana”, un tributo al leggendario gruppo di Kurt Cobain, partirà proprio dal Socjale il 23 gennaio. La tournée, che si snoderà fino al 2 febbraio, porterà la band in tutta Italia e anche in Svizzera. Il power trio composto da Hunt, Clayton Sturgeon (voce e chitarra) e Steve Armeli (basso) promette una scaletta carica di energia, con brani iconici come Smells Like Teen Spirit, Come As You Are e Lithium.

«Portare il nostro tributo ai Nirvana in Italia è sempre emozionante. L’energia del pubblico è contagiosa, e tornare al Socjale dopo quanto accaduto lo scorso anno ha un significato speciale», ha dichiarato Hunt. L’artista non nasconde il suo affetto per il teatro di Piangipane, che oggi accoglie la band con rinnovato entusiasmo nonostante la disavventura dello scorso aprile.

Il tour “A Night with Nirvana” attraverserà l’Italia con altre dieci date, tra cui Cermenate, Torino, Prato, Frosinone, Roma, Rimini e Modugno, per concludersi il 2 febbraio, si spera, senza nuovi incontri con i ladri di strumenti di strumenti musicali.

Un anno fa la strumentazione sottratta includeva una Pearl “Eliminator” nera e oro, modello unico al mondo, oltre a rullante, pedale, sgabello, tappeto e 30 bacchette personalizzate. I compagni di band Clayton Sturgeon e Steve Armeli persero amplificatori Marshall e Mesa Boogie, una chitarra Fender Jaguar, un basso Gibson Thunderbird, due tastiere e svariati pedali per effetti. Il furto avvenne nel parcheggio di un hotel in zona Fornace Zarattini, dove la band aveva lasciato il furgone preso a noleggio.