Voragine nel cavalcaferrovia di Faenza. Chiusura totale per ispezioni

Nel pomeriggio di lunedì 25 agosto, a causa dell’apertura di una fessurazione nell’asfalto sul cavalcaferrovia tra via Granarolo e piazzale Sercognani, nella corsia di destra in direzione Ravenna–Faenza centro, subito dopo il culmine del manufatto, si è resa necessaria, in via precauzionale, la completa chiusura al traffico, bici e pedoni compresi.Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina e la Polizia Locale che hanno interdetto la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Le squadre di pronto intervento hanno avviato una videoispezione per valutare con precisione l’entità del problema.In via precauzionale, il cavalcaferrovia resterà chiuso fino al completamento delle verifiche e degli interventi di messa in sicurezza. Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni e concluse le riparazioni, verranno comunicate le tempistiche di riapertura.Il traffico dei veicoli leggeri è attualmente deviato lungo le direttrici di via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Per i mezzi pesanti la deviazione consigliata verso Ravenna è lungo via Boaria e la circonvallazione.