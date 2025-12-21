LUGO. Voltana piange la scomparsa di Sergio Ricci, figura di primo piano del mondo cooperativo emiliano-romagnolo. «Noto per la sua lunga e prestigiosa carriera», scrive in una nota Edit Italia, «Ricci ha operato per oltre mezzo secolo ai vertici del settore carni, ricoprendo ruoli apicali per i principali operatori cooperativi della regione, partendo dalla Comacar di Voltana. La sua competenza lo aveva reso un punto di riferimento anche nel Sud Italia, dove aveva gestito importanti assetti industriali. Parallelamente all’impegno professionale, Ricci ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione dello sport giovanile, legando indissolubilmente il suo nome al calcio a Voltana. Dopo aver affrontato con dignità otto mesi di malattia, si è spento nella sera di sabato 20 dicembre. Lascia la moglie Magda, le figlie Claudia e Mara e il nipote Filippo Maria».