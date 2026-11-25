In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata oggi 25 novembre, le facciate del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, in viale Sandro Pertini, e della Compagnia di Faenza si sono tinte di arancione. La scelta del colore, simbolo di un futuro libero dagli abusi, rientra nella campagna globale delle Nazioni Unite “Orange the World”, sostenuta in Italia da Soroptimist International e accompagnata da un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Arma.

L’impegno sul territorio si riflette nei numeri registrati dall’inizio del 2026. I comandi della provincia di Ravenna hanno infatti attivato 353 “codici rossi”, la procedura d’urgenza pensata per garantire un intervento immediato nei casi di violenza domestica e di genere. L’attività operativa di contrasto ha portato finora a 32 arresti e a 278 denunce in stato di libertà.

Accanto all’azione repressiva, i militari operano in stretta sinergia con le strutture sanitarie e le associazioni di volontariato locali attraverso personale appositamente formato per tutelare le fasce più vulnerabili. Un supporto fondamentale arriva dalla collaborazione con il Soroptimist International Club di Ravenna, che negli anni scorsi ha permesso di allestire all’interno delle caserme di Ravenna e Faenza gli spazi protetti del progetto “Una stanza tutta per sé”.

Queste sale dedicate all’accoglienza delle vittime sono state ulteriormente potenziate lo scorso anno grazie a un kit informatico e audiovisivo donato dal Soroptimist attraverso l’Unione Nazionale. La strumentazione consente ai Carabinieri di raccogliere, riprendere e registrare le dichiarazioni delle persone offese direttamente sul posto, evitando loro il disagio di doversi recare in caserma o presso altre sedi istituzionali.