Violenza sessuale di gruppo in pineta a Milano Marittima su una 14enne: condannati tutti e tre gli imputati

Condanna a 4 anni per i due imputati 22enni, a 2 anni e mezzo (con sospensione condizionale) per il più giovane, che non ha ancora compiuto i 21, e una provvisionale del valore complessivo di 15mila euro: è questa la sentenza pronunciata ieri pomeriggio dal giudice per l’udienza preliminare di Ravenna Andrea Galanti nei confronti dei tre ragazzi bolognesi accusati di avere commesso una violenza sessuale nei confronti di una 14enne nella notte fra il 7 e 8 agosto 2021 nei pressi della pineta a Milano Marittima.

