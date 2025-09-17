Violenta rapina a una donna a Bologna: due arresti a Ravenna

Venerdì 12 settembre, gli investigatori della Squadra Mobile hanno rintracciato a Ravenna e tratto in arresto due egiziani gravemente indiziati di avere consumato una rapina e sequestro di persona, in danno di una connazionale, a Bologna lo scorso 10 agosto, I due, secondo la ricostruzione investigativa, sono sospettati di avere attirato, a Bologna, una connazionale con la scusa di essere in grado di procurarle un lavoro e l’ingresso in Italia ai due figli; la donna giungeva in Stazione centrale ove veniva fatta salire in auto dagli arrestati con la scusa di prendere accordi per il lavoro.

Una volta in auto, la donna veniva aggredita con spray urticante e fatta oggetto di minacce, anche con coltello, per sottrarle 7.500 euro in contanti. Le indagini, partendo dalle immagini di video sorveglianza della piazza antistante la stazione, permettevano di identificare i presunti autori del reato in due egiziani senza fissa dimora in Italia. I due, quindi, venivano rintracciati e tratti in arresto dai poliziotti della Squadra Mobile.