La dea bendata ha baciato questa mattina, martedì 29 aprile, l’edicola Ghetti di Classe (Ravenna) dove un fortunato giocatore ha vinto ben 500mila euro dopo aver giocato un “Gratta e vinci” della serie “Numerissimi” da 5 euro. «Non sappiamo chi sia il fortunato vincitore - fanno sapere dall’edicola, che si trova nei pressi della basilica - ma non ricordiamo in questi anni una vincita simile e siamo molto contenti per lui»