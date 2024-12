Via al Giubileo, in centinaia alla processione ravennate

In centinaia hanno partecipato oggi alla processione che ha aperto il Giubileo anche a Ravenna e si è conclusa in Duomo. L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni ha invitato i fedeli a vivere un anno di grazia e conversione. Durante l’omelia, pronunciata in occasione del rito inaugurale, monsignor Ghizzoni ha sottolineato che il Giubileo rappresenta un tempo dedicato alla speranza, al perdono e alla solidarietà.

“La speranza non delude” è il tema scelto da Papa Francesco per il Giubileo 2025, un messaggio che invita a riscoprire la forza dell’amore di Dio, capace di vincere ogni angoscia e divisione. Monsignor Ghizzoni ha esortato i fedeli a mettere in pratica segni concreti di speranza, come la promozione della pace, il sostegno ai giovani e ai migranti, e l’attenzione ai poveri e agli anziani.

Tra le iniziative della diocesi per il Giubileo, si evidenziano i pellegrinaggi a Roma per attraversare le Porte Sante delle Basiliche papali e la promozione del sacramento della riconciliazione. Saranno inoltre organizzate tre opere simboliche: una raccolta fondi per la missione di Carabayllo, l’apertura di un nuovo dormitorio e l’espansione della Casa della Carità, tutte rivolte a chi vive in situazioni di difficoltà.

«Il Giubileo è un cammino che invita ciascuno di noi a riscoprire la gioia del perdono e a trasformare la speranza in azioni concrete di carità e giustizia», ha concluso l’arcivescovo. Un invito a tutta la comunità a farsi pellegrini di speranza in un tempo travagliato da conflitti e crisi.