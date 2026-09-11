Veterinario condannato. Il giudice: «Eutanasie senza diagnosi. Guerra accontentò i proprietari»

Animali soppressi con una decisione presa «su due piedi», dopo una telefonata, per «togliere» ai proprietari «il “fastidio” di un cane anziano e sofferente». È uno dei passaggi più duri della sentenza con cui il giudice Piervittorio Farinella ha condannato il veterinario ravennate Mauro Guerra a 4 anni e 2 mesi di reclusione. Una sentenza che ricostruisce in 171 pagine il maxi processo, partendo dalle contestate eutanasie irregolari di cani e altri episodi legati all’attività professionale, arrivando a fissare un principio deontologico e giuridico preciso: il veterinario non può limitarsi a eseguire la volontà del proprietario quando gli viene chiesto di sopprimere un animale.