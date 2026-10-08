Vaccinazione contro influenza e Covid: in Emilia-Romagna si parte il 12 ottobre

Influenza e Covid-19, in Emilia-Romagna parte lunedì 12 ottobre la campagna regionale di vaccinazione, che proseguirà fino a febbraio 2027. Anche quest’anno sarà possibile la co-somministrazione dei due vaccini: per quello antinfluenzale 1 milione e 30mila dosi disponibili, che potranno aumentare di un ulteriore 20%, fino a quasi 1,24 milioni, mentre per l’anti Covid ci sono 150mila dosi aggiornate contro la nuova variante XFG e altre, se necessarie, saranno ordinate. Chi volesse vaccinarsi solo contro il Covid, può già farlo presso i Centri vaccinali per adulti e bambini.

Anche quest’anno la vaccinazione antinfluenzale gratuita è aperta a tutti i cittadini residenti o assistiti dal Servizio sanitario regionale che ne facciano richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle scorte presenti; un’altra conferma riguarda la possibilità di vaccinare gratuitamente contro l’influenza i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni, per i quali (nella fascia 2-6 anni) sarà disponibile anche il vaccino antinfluenzale spray nasale.

La stagione 2025/2026, secondo i dati registrati dal sistema di sorveglianza, ha fatto osservare un livello di incidenza dell’influenza e delle sindromi simil-influenzali di intensità medio-bassa, con raggiungimento del picco nella terza settimana di dicembre 2025, pari a circa 19 casi per 1.000 assistiti. In Emilia-Romagna hanno avuto l’influenza o comunque manifestato sindromi simil influenzali oltre 1 milione e 34mila persone, con un’incidenza variabile tra i 5 e i 19 casi per 1.000 assistiti.

“Anche quest’anno vogliamo ribadire l’importanza della vaccinazione, che è la protezione più efficace per prevenire l’influenza e ridurne le complicanze, in particolare per le persone più fragili e a rischio - sottolinea l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi - tutto è pronto per iniziare la campagna vaccinale e per affrontare la nuova epidemia stagionale: nella passata stagione l’Emilia-Romagna si è confermata ai primi posti, tra le grandi regioni italiane, per la copertura vaccinale antinfluenzale tra i cittadini dai 65 anni in su, che è stata del 58,2%. Un dato che però, qui come su tutto il territorio nazionale, ha fatto registrare un lieve calo rispetto alla stagione precedente. Confermiamo quindi la campagna di comunicazione e sensibilizzazione della Regione, anche per migliorare ulteriormente il livello di copertura- chiude l’assessore-; e su questo aspetto tanto potranno fare, come sempre, tutti coloro che sono coinvolti nella campagna vaccinale, che ringraziamo: medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e il personale che lavora nei Servizi pubblici dove si somministrano i vaccini”.