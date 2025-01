Una scuola elementare di Fusignano vince l’Ecogame di Hera con 400 kg di Raee GALLERY

RAVENNA. Con 400 kg di Raee raccolti da 15 classi, è la scuola elementare di Fusignano, in provincia di Ravenna, a vincere l’Ecogame Missione Raee, una ‘gara’ alla raccolta dei rifiuti elettrici lanciata da Hera, che ha visto premiare la scuola all’Auditorium davanti a oltre 200 bambini. Al secondo posto di è piazzata la Codazzi-Gardenghi di Lugo con 250 chili raccolti da 13 classi, e al terzo la A. Pirazzini di Faenza con quasi 180 chili e 10 classi aderenti. Le premiazioni degli studenti si sono svolte alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di Hera che hanno consegnato alle scuole vincitrici dei buoni per l’acquisto di materiale didattico. Col progetto sono stati raccolti in tutto oltre 1.000 chili di rifiuti differenziati.

La raccolta dei Raee, ricorda Hera, in Italia è ferma al 34%, ancora lontana dai target europei, che prevendono il 65% di raccolta: in cifre, biosgnerebbe raccogliere circa 12 chili di rifiuti elettrici ed elettronici per abitante, mentre attualmente sono 6 chili. Da qui il progetto di educazione e sensibilizzazione dei ragazzi, svolto in collaborazione con il progetto didattico della multiutility “La grande macchina del mondo” e lanciata dal 16 al 24 novembre in occasione della Serr (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti). Per realizzare l’iniziativa, Hera ha messo a disposizione delle scuole dei contenitori specifici per la raccolta dei piccoli elettrodomestici non più funzionanti, come ad esempio smartphone, asciugacapelli, sveglie elettriche, radioline, tostapane e molti altri. I circa 1.200 studenti coinvolti e le loro famiglie sono stati invitati a portare a scuola i propri piccoli Raee per concorrere al raggiungimento di un punteggio cumulativo per ogni scuola, proporzionale al peso dei materiali portati: i premi sono andati alle scuole che hanno raggiunto i punteggi più alti. Il progetto, ha interessato complessivamente sette scuole primarie, due di Faenza (T. Gulli di via G. Castellani 26 e A. Pirazzini di via Marini 26) e cinque dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna: le primarie Rodari di via Samaritani 9 e Matteotti di via Murri ad Alfonsine, la Codazzi-Gardenghi di via dei Melandri 1 a Lugo, la S. Francesco d’Assisi di viale G. Matteotti 14 a Bagnara di Romagna e la primaria di via Falcone e Borsellino 7 di Fusignano.