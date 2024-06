Incendio a Classe ancora attivo: una montagna di legna in fiamme

Una colonna di fumo altissima, visibile a decine di chilometri di distanza. Un incendio destinato a durare ore quello divampato ieri pomeriggio all’azienda Tazzari di Lido di Classe, ditta specializzata nella lavorazione di legno per la produzione di cippato e pellet, affacciata lungo viale dei Lombardi. L’incendio questa mattina era ancora attivo, ma sotto controllo e sono in corso le attività di spegnimento dei vigili del fuoco. Anche la polizia locale sta presidiando l’area, assicurando un servizio continuativo di viabilità in supporto ai vigili del fuoco. Non sono stati registrati danni a persone. Se necessario seguiranno aggiornamenti.

A prendere fuoco, intorno alle 17 di ieri, è stata un’enorme catasta di legna stoccata sul retro dello stabilimento. Complici le alte temperature della giornata, le fiamme si sono rapidamente sviluppate trasformando la legna in un’enorme montagna infuocata.

Subito inoltrato l’allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco, sono partite tutte le squadre da Ravenna, chiedendo in supporto anche l’aiuto ai comandi di Forlì e Bologna, da dove è decollato l’elicottero. Le operazioni sono proseguite per tutta la notte e andranno avanti anche nel corso della giornata di oggi.