Una folla in difesa dei pini di via Maggiore, Ancisi propone una delibera per salvarne una parte

Alcune decine di cittadini si sono ritrovati ieri in via Maggiore per difendere i pini in attestazione alla storica strada di accesso alla città. Una manifestazione organizzata anche in ragione dell’anniversario, che cadeva domenica, della nascita dello stemma di Ravenna, datato 1509, che ha al proprio centro proprio un pino. L’iniziativa è stata organizzata dal Gruppo di tutela dei pini di Ravenna e di Lido di Savio. Nel frattempo, in consiglio comunale, il capogruppo di LpR, Alvaro Ancisi ha proposto l’adozione di una delibera che preveda l’abbattimento degli alberi pericolanti, il mantenimento degli altri e la ripiantumazione di quelli necessariamente da tagliare.