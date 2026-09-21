“Una battuta di pesca costa 4mila euro di carburante”: 14 coop e i sindaci della Riviera scrivono al ministro Lollobrigida

Gasolio per la pesca a 1,3 euro al litro, un prezzo mai raggiunto nemmeno nelle fasi più critiche della storia recente: le cooperative del settore ittico e i Comuni della costa romagnola scrivono al ministro Lollobrigida per chiedere lo sblocco del credito d’imposta sul carburante.
Lo annuncia Legacoop in una nota. “La misura introdotta dal Masaf a maggio coprirebbe fino al 20% della spesa sostenuta e viene giudicata positivamente, ma si è arenata nelle secche dei rapporti con gli altri ministeri e l’Agenzia delle entrate. La situazione di crisi continua, quindi si chiede di valutare l’estensione almeno fino alla fine del 2026 e di attivare subito un Tavolo di confronto con Ministero e Regione. Il confronto dovrebbe avvenire in presenza fisica, suggerendo Cesenatico come luogo dell’incontro per la sua centralità geografica”.