Un week-end più fresco, ma cambiano le abitudini dei podisti: domenica la corsa di Marina di Ravenna parte alle 5.50 di mattina

Le raffiche di vento e le precipitazioni nella notte tra venerdì e sabato hanno regalato un inizio di mattina con temperature attorno ai 20 gradi, una situazione che in Romagna non si vedeva da tempo. In ogni caso, viste le temperature delle ultime estati, fare sport all’alba in questo periodo aiuta. Parte da questo assunto Uisp Ravenna-Lugo che dà appuntamento domenica alle 5 al Bar Scirocco del porto turistico di Marinara a Marina di Ravenna e partenza alle 5.50. La manifestazione ludico-motoria conta due percorsi tra i quali scegliere: il primo da 5 e il secondo da 10 km. “In questa fase dell’anno crediamo sia giusto e doveroso differenziare le proposte e le iniziative, per trovare il modo di svolgere attività fisica di gruppo nonostante la calura e per valorizzare il nostro territorio nel periodo estivo, contribuendo a far conoscere i progetti con i quali il Comune punta a migliorare l’aspetto e la fruibilità del litorale”, dice Gabriele Tagliati, presidente del Comitato Uisp Ravenna-Lugo. “Sarà una bella occasione per fare attività insieme- agiunge Francesco Tondini presidente dell’Asd Locomotiva Ravenna- e nel percorso è previsto anche un passaggio in spiaggia per assistere allo spettacolo dell’alba. Un motivo in più per non mancare a questo appuntamento assolutamente nuovo nel panorama podistico”. Per info: Sostene Tel. 347.4160979 oppure Francesco Tel. 347.1383266 asdgslocomotiva@gmail.com