Un passante scorge un’auto ribaltata nella vegetazione tra Marina Romea e Casalborsetti: gravissimo un 35enne

Uscito di strada con l’auto finita a ruote all’aria nella vegetazione, un automobilista di 35 anni è stato soccorso stamane lungo via Spallazzi, tra Casalborsetti e Marina Romea e portato d’urgenza in elicottero al Bufalini. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato la vettura, una Peugeot 206, ribaltata in un punto non visibile. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e al personale della Polizia locale per i rilievi. Gli stessi soccorritori hanno avuto difficoltà nell’individuare il punto esatto in cui si trovava la vettura, nascosta dalla fitta vegetazione. Un’operazione non semplice: il ferito - che aveva perso molto sangue - è stato estratto dal bagagliaio, mentre la vettura, che perdeva carburante, è stata poi sollevata con una gru. L’incidente è probabilmente avvenuto diverse ore prima. Da una prima ricostruzione, nell’uscita di strada la vettura avrebbe abbattuto la segnaletica urtando il tronco di un albero prima di finire nella folta vegetazione.