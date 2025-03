Un altro tassello per la coalizione di Barattoni: ecco Progetto Ravenna

Prende forma l’area riformista, liberaldemocratica della coalizione a sostegno del candidato di centrosinistra Alessandro Barattoni. Rispetto alla maggioranza di De Pascale del 2021 entrano in scena Azione e Più Europa che con Italia Viva e Psi danno vita alla lista Progetto Ravenna, con un logo che non conterrà i simboli dei partiti, ma l’indicazione Barattoni sindaco. Manca all’appello il Pri, che spiegano i promotori ha deciso di non rinunciare alla propria identità al simbolo dell’Edera. Non si tratta un cartello elettorale ma, nelle intenzioni, di un soggetto capace di andare oltre il voto con un programma tutto legato ai temi dell’ambiente, del turismo, dello sviluppo economico e del territorio, al riconoscimento della cittadinanza attiva, dei diritti civili e delle conseguenti responsabilità sociali, della cultura e della socialità. Un’attenzione particolare andrà alle piccole e medie imprese e alla semplificazione burocratica. «Siamo la principale novità – spiega Nevio Salimbeni di Più Europa – ed è per noi una grande responsabilità, molti di noi hanno esperienza amministrativa ed è per questo che nel manifesto abbiamo lanciato le parole: fiducia e competenza. Cambia la città».

A lanciare il progetto quattro promotori che saranno 4 capolista: Chiara Francesconi di Azione; Pierdomenico Lonzi del Psi, Barbara Monti di Iv e Nevio Salimbeni di Più Europa. Quattro anime che promettono grande attenzione ai grandi temi globali, regionali e della Romagna, restando ben radicati sui problemi concreti della città. L’invito è quello di potenziare il servizio comunale che si occupa di bandi europei, «da selezionare meglio e non in maniera casuale» e di entrare nella rete delle Città creative. Il candidato Barattoni ha portato nel corso della presentazione il proprio saluto e si è detto orgoglioso della nascita di Progetto Ravenna dall’unione di forze che nel passato più facilmente marciavano divise che unite. «Per me è fondamentale avere una forza liberaldemocratica in coalizione. È stato fatto un percorso insieme, noi abbiamo bisogno di soggetti con forti radici politiche e contenuti innovativi. La nostra coalizione è un’idea forte di città, non dobbiamo subire il cambiamento ma guardare avanti, unire le diversità in un contenitore aperto». Per Barattoni si rafforza quindi lo schema già annunciato del confronto, dell’ascolto e del fare squadra. «La lista Progetto Ravenna –Barattoni sindaco non è solo un simbolo, ma un invito alla partecipazione e alla corresponsabilità: chi vuole esserci, può farlo. Perché Ravenna fa squadra davvero, ogni giorno, con chi sceglie di mettersi in gioco».