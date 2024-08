Ubriaco, tampona scooter e scappa. Bloccato dall’amico del ferito a Cervia

Dopo avere provocato un incidente stradale non si è fermato ed è ripartito lasciando a terra il conducente di uno scooter. Difficile non accorgersi dell’urto. Ad ogni modo ci ha pensato un secondo scooterista, amico del ragazzo ferito, che dopo aver assistito alla dinamica dell’incidente non ci ha pensato due volte a inseguire l’automobilista e bloccarlo, mentre nel frattempo stavano arrivando le forze dell’ordine. E sorpresa, il pirata della strada era pure ubriaco.

E’ accaduto nelle primissime ore della mattina di domenica a Tagliata di Cervia. Erano le 4.30 circa quando, al chilometro 177+141, il suv ha tamponato lo scooter. Come detto, il conducente, un uomo di origine brasiliana, non è sceso per preoccuparsi delle condizioni del ragazzo appena fatto volare a terra. E’ invece ripartito, proseguendo la strada finché non ha compreso di non avere scampo, dato che un altro ragazzo in sella a un secondo scooter, dopo avere assistito all’incidente, lo stava inseguendo. Era ormai giunto all’altezza del Tipiko il suv, quando ha desistito, fermandosi.