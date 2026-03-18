Turista travolta da una ruspa: Gnoli ai domiciliari dopo 9 mesi di carcere

Lerry Gnoli lascerà il carcere dopo quasi nove mesi di detenzione per essere trasferito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo è imputato per la morte di Elisa Spadavecchia, 66enne turista vicentina, investita il 24 maggio 2025 da una ruspa sulla spiaggia di Pinarella di Cervia. Nei giorni scorsi si era aperto il processo a suo carico. La decisione è stata assunta dal giudice del tribunale di Ravenna, Piervittorio Farinella, che ha sciolto la riserva sull’istanza presentata nel corso dell’udienza del 12 marzo dai difensori di Gnoli, gli avvocati Vittorio Manes e Carlo Benini. Nel provvedimento il giudice evidenzia come le esigenze cautelari risultino ancora presenti, alla luce dei precedenti dell’imputato e della gravità dei fatti contestati. Allo stesso tempo, però, il periodo già trascorso in custodia cautelare è stato ritenuto sufficiente a consentire un’attenuazione della misura, sostituita con i domiciliari controllati elettronicamente. Gnoli si trova in carcere dal 27 giugno scorso ed è accusato, secondo l’impostazione del pm Lucrezia Ciriello, di avere condotto una ruspa in condizioni non compatibili con la sicurezza. In particolare, gli viene contestato di essere risultato positivo alla cocaina, con un’assunzione ritenuta recente, e di aver manovrato il mezzo ben oltre l’area autorizzata per i lavori.

Sempre secondo l’accusa, il 54enne avrebbe effettuato una manovra in retromarcia a velocità sostenuta senza verificare la presenza di persone nelle vicinanze e senza adottare adeguate misure di sicurezza. Elementi che, nel quadro investigativo, avrebbero contribuito a determinare l’investimento mortale della donna. Ulteriori criticità riguarderebbero le condizioni del mezzo: la ruspa, infatti, sarebbe risultata priva di targa, di segnalatori acustici e di lampeggianti, dispositivi considerati essenziali per operare in contesti frequentati da bagnanti. La vittima, insegnante in pensione, era in vacanza con il marito, ex ufficiale dei carabinieri presente in aula alla prima udienza. Era uscita a fare una passeggiata in spiaggia mentre il compagno era rimasto in albergo.