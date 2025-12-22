Turismo, Ravenna investe 400mila euro per la comunicazione

Ravenna investe 400.000 euro per una comunicazione “unica e integrata”. L’annuncio, sotto forma di emendamento al Dup in discussione oggi in Consiglio comunale assieme a bilancio previsionale e delibere su conferma delle aliquote Imu e su percentuale di copertura dei servizi, lo dà il sindaco Alessandro Barattoni. Complessivamente, tra Dup e Budget, sono una ventina gli emendamenti presentati la cui illustrazione dà il via alla maratona per arrivare all’approvazione, così da evitare l’esercizio provvisorio. Tra questi, appunto, quello del primo cittadino per avviare “una nuova strategia di comunicazione integrata per la promozione turistica”.

Con risorse “importanti che si intende incrementare ulteriormente”. Nello specifico verrà predisposto un bando di gara europeo, con 200.000 euro nel 2026 e altrettanti nel 2027, per una promozione di medio-lungo periodo che tenga insieme città d’arte, bellezze naturalistiche e balneare, valorizzando al meglio anche i grandi eventi in calendario, come il trentennale del riconoscimento Unesco, i 1.500 anni dalla morte di Teodorico e la prossima Biennale di Mosaico del 2027. L’illustrazione del previsionale, dopo le sedute di commissione, è affidato agli assessori al Bilancio Francesca Impellizzeri e ai Lavori pubblici, Massimo Cameliani. Con la prima a ribadire la difficoltà di trovare un equilibrio di fronte ai “ripetuti” tagli ai trasferimenti statali, alle richieste di accantonamento di risorse, all’aumento dell’inflazione alla necessità di gestire quanto realizzato con il Pnrr, che fanno crescere la spesa corrente. In soccorso arrivano allora l’Imu delle piattaforme Eni, sette milioni di euro fino al 2030, e una rimodulazione dei costi, spiega la titolare dei conti. Mentre è previsto un incremento di alcune tariffe ferme dal 2014, ma in maniera proporzionale al reddito