Turismo a Ravenna, progetto europeo per mobilità green: lavori al via dall’8 ottobre

Si apre una nuova fase per la mobilità turistica di Ravenna grazie al progetto europeo Footprints, che punta su mobilità green, infrastrutture smart e servizi accessibili, accelerando la transizione verso un turismo sempre più sostenibile. Da mercoledì prossimo 8 ottobre nei parcheggi bus turistici di piazza della Resistenza e piazzale Aldo Moro scattano dunque nuovi interventi per accessi smart e infrastrutture per la sostenibilità a vantaggio di cittadini e visitatori Le opere prevedono lo scavo e la posa di cavidotti destinati ad automatizzare e monitorare la gestione degli accessi e delle uscite dei mezzi, e saranno implementate da Azimut, società a partecipazione pubblica che ha in affidamento dal Comune la gestione delle aree di sosta e del sistema dei parcheggi cittadini. I lavori su piazza della Resistenza comporteranno la temporanea inaccessibilità dell’intera area di sosta per bus, con termine previsto entro la fine di ottobre. Durante questo periodo, i mezzi potranno usufruire del parcheggio di piazzale Aldo Moro.

A seguire, analoghi interventi interesseranno proprio l’area di sosta di piazzale Aldo Moro, che resterà comunque accessibile, seppur con alcune limitazioni, fino alla conclusione dei lavori prevista entro novembre. Finanziati dall’Ue, i lavori rientrano nel progetto Footprints, avviato a dicembre 2024 per trasformare Ravenna in “un modello di turismo sostenibile, accessibile e condiviso”, spiega il Comune.

Il progetto, con un budget di circa cinque milioni di euro, si concluderà a maggio 2028 ed è coordinato dal Comune di Ravenna con partner locali e internazionali, tra cui Ravenna Incoming, Associazione Eutropian, Azimut, Vista Tecnologie, Art-Er, San Vitale, Atlantide, e le città europee di Veszprém in Ungheria, Dubrovnik in Croazia e Altea in Spagna. Gli interventi ai parcheggi dei bus turistici fanno parte delle azioni per la mobilità smart e le infrastrutture accessibili, che comprendono anche la creazione di Welcome hub per il noleggio e l’assistenza di mezzi ecologici, come biciclette e veicoli elettrici. Con Footprints, conclude il Comune, Ravenna mira a diventare una “destinazione sostenibile di default, in cui ogni visita contribuisce positivamente alla comunità e all’ambiente, coniugando innovazione, natura e cultura”