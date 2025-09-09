Truffa delle auto di lusso: prestanome raggirato a Castel Bolognese

Truffa delle auto di lusso a Castel Bolognese: un 41enne credeva di aver trovato l’occasione per aprire una concessionaria, ma si è ritrovato coinvolto in un’inchiesta per truffa. Secondo l’accusa, un 48enne vicentino avrebbe sfruttato il suo disagio mentale per usarlo come prestanome, intestandogli capannone e conti correnti. Almeno un acquirente truffato: 22mila euro versati per un’Audi Q2 mai consegnata. Ora il presunto ideatore - difeso dall’avvocato Eleonora Sgrò - dovrà rispondere di circonvenzione d’incapace. Il processo nei suoi confronti si è aperto ieri in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cristiano Coiro.