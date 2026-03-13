Trovato il corpo senza vita di un uomo in un canale a Cervia

Il corpo senza vita di un uomo sui 60 anni è stato trovato all’alba riverso in un canale a Cervia. Il rinvenimento risale intorno alle 7, in via Bracciano. Il canale collega le Saline al porto canale, nella zona tra via Bova e via Malva Sud. Qui, alcuni passanti hanno notato il cadavere, dando subito l’allarme alle forze dell’ordine e al 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e i vigili del fuoco. L’uomo, era senza documenti. Le sue condizioni, secondo una iniziale ispezione cadaverica, non mostravano segni evidenti di traumi riconducibili a morte violenta. Si tende quindi a escludere una possibile aggressione. Ad ogni modo la procura, con il pm di turno Angela Scorza, ha disposto l’autopsia.