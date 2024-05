Treni regionali Bologna-Ravenna-Rimini: ecco cosa cambia per i lavori tra Castel Bolognese e Russi

Posizionamento di 50 chilometri di nuove rotaie – pari a 25 chilometri di doppio binario – sostituzione di oltre 41mila 500 traverse in cemento armato, risanamento di quasi 20 mila metri cubi di pietrisco e un investimento di circa 23 milioni di euro.

Sono i numeri dell’intervento di rinnovo dei binari che Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) realizzerà dalla sera di domenica 12 maggio alla mattina di venerdì 16 agosto fra le stazioni di Castel Bolognese e Russi, sulla linea Bologna – Ravenna.

Obiettivo dei lavori aumentare l’affidabilità della linea, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno.

Cosa cambia per la linea Bologna-Ravenna-Rimini dal 13 maggio al 6 luglio

Dal 13 maggio al 6 luglio tutti i regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza.

La tratta fra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo/Lugo/ Bagnacavallo sarà servita da 21 corse treno, con orario funzionale a consentire a Castel Bolognese l’interscambio con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza complessivi saranno di 60/65 minuti per effetto dei rallentamenti imposti dai cantieri.

Previste inoltre 6 corse treno fra Castel Bolognese e Lugo, integrate con altrettante corse bus in connessione da e per Ravenna e 2 corse treno fra Castel Bolognese e Bagnacavallo.

Le modifiche dal 7 luglio al 16 agosto

Dal 7 luglio al 16 agosto tutti i regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza.

La tratta fra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo/Lugo/ Bagnacavallo sarà servita da 21 corse treno, con orario funzionale a consentire a Castel Bolognese l’interscambio con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza complessivi scenderanno a 54/56 minuti per effetto dell’avanzamento dei cantieri. Previste inoltre 12 corse treno fra Castel Bolognese e Russi.