Treni, linea Bologna-Castel Bolognese: gli agricoltori fanno muro sul quadruplicamento

“Nessuno dei tracciati proposti è sostenibile per il tessuto produttivo agricolo”. Suona come una sentenza la sintesi del dibattito di ieri sera del mondo agricolo sul progetto del quadruplicamento ferroviario tra Bologna e Castel Bolognese, da parte del presidente di Confagricoltura Bologna, Davide Venturi. Il settore, lamenta, è stato “scarsamente considerato nella progettazione di questa grande opera pubblica”. Negli ultimi decenni, argomenta durante il suo intervento, si è registrato “un drastico calo delle aziende agricole” per “diverse cause: crisi produttive, eventi climatici estremi, aumento dei costi, burocrazia asfissiante e problemi nel ricambio generazionale”. Dunque, avverte, le Istituzioni devono “considerare prioritario la salvaguardia della produttività agricola, anche a fronte di opere pubbliche così impattanti. Le conseguenze sulle attività produttive, a partire da quelle agricole, siano un elemento fondamentale nella valutazione di questi interventi, al pari del rispetto delle normative”.

Più nello specifico del quadruplicamento della linea ferroviaria, “nessuna delle proposte ha dedicato la giusta attenzione al mondo agricolo, ognuna presenta gravi impatti sulle aziende agricole interessate”, fino al “rischio di cessazione dell’attività stessa”. Le aziende agricole, puntualizza Venturi, “non sono contrarie alle opere pubbliche, ma chiedono di essere considerate e ascoltate”, per cui, come avvenuto per il Passante Nord dell’autostrada a Bologna, è “fondamentale che vengano studiate soluzioni consapevoli, inclusive e rispettose delle attività produttive esistenti.

Confagricoltura Bologna, insieme a Cia Imola e Terraviva Emilia-Romagna chiede pertanto “altre soluzioni progettuali e tavoli tecnici permanenti che tengano conto di tutte le parti coinvolte”, così da “garantire un equilibrio tra sviluppo infrastrutturale e tutela del patrimonio agricolo e del territorio”.