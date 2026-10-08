Treni, lavori sulla linea Ravenna-Rimini: per due week-end il viaggio si fa in bus

Treni, lavori sulla linea Ravenna-Rimini: per due week-end il viaggio si fa in bus

Per due fine settimana, (sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18 ottobre), per lavori su due ponti ferroviari, i collegamenti regionali sulla Ravenna-Rimini saranno tramite bus. Lo annunciano Rfi e Trenitalia-Tper, aggiungendo che le informazioni su orari dei bus e punti di fermata sono disponibili su trenitaliatper.it (news_lavori e modifiche al servizio), al call center al numero 840 151 152, i desk di assistenza e le biglietterie.

Gli orari dei bus, si evidenzia, possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

Quanto al Frecciargento 8852 Roma Termini Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna nei giorni 9, 10, 11, 16, 17 e 18 e il treno Fa 8851 Ravenna-Roma Termini sarà cancellato da Ravenna a Rimini nei giorni 10, 11, 12, 17, 18 e 19.

I treni verso Bologna

L’intervento in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre renderà poi necessario un temporaneo rallentamento dei treni nel tratto interessato dai lavori, a partire da lunedì 19 e fino a lunedì 26 ottobre. Per quei giorni è stata programmata una modifica dell’offerta regionale che prevede variazioni agli orari di partenza e arrivo, con anticipi o posticipi compresi generalmente tra pochi minuti e circa mezz’ora a seconda della relazione. I treni diretti verso il capoluogo emiliano del sistema cadenzato Rimini-Ravenna-Bologna anticiperanno la partenza di 12 minuti da Rimini e di 15 minuti quella da Cesenatico e da Cervia, con arrivo a Ravenna anticipato di 12 minuti; nella tratta Ravenna-Bologna gli orari rimangono invece invariati.

I treni da Bologna

I treni provenienti da Bologna del sistema cadenzato Bologna-Ravenna-Rimini, invariati fino a Ravenna, posticiperanno la partenza da Ravenna di 12 minuti con arrivo a Rimini posticipato di 10 minuti. Sono inoltre previste cancellazioni parziali di alcune corse, con riprogrammazione dell’offerta e soluzioni alternative per i viaggiatori, tra cui collegamenti con bus e utilizzo di treni successivi. Particolare attenzione è stata dedicata agli spostamenti degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Cervia, con adeguamenti degli orari per garantire la continuità del servizio, rimarcano Rfi e Trenitalia-tper. (I canali di acquisto sono aggiornati con i nuovi orari). Anche in questo caso gli orari dei bus, quando previsti, potranno subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Si ricorda infine che sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza. Analoghe modifiche al servizio sono previste anche nel periodo 16 novembre-12 dicembre, per ulteriori lavori programmati sulla linea (canali di acquisto in aggiornamento).

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