Treni, lavori sulla linea Ravenna-Rimini: per due week-end il viaggio si fa in bus

Per due fine settimana, (sabato 10 e domenica 11, sabato 17 e domenica 18 ottobre), per lavori su due ponti ferroviari, i collegamenti regionali sulla Ravenna-Rimini saranno tramite bus. Lo annunciano Rfi e Trenitalia-Tper, aggiungendo che le informazioni su orari dei bus e punti di fermata sono disponibili su trenitaliatper.it (news_lavori e modifiche al servizio), al call center al numero 840 151 152, i desk di assistenza e le biglietterie.

Gli orari dei bus, si evidenzia, possono subire variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Inoltre sui bus non è consentito il trasporto di bici e di mezzi di micromobilità elettrica (es. monopattino, monowheel e hoverboard) e non sono ammessi animali di grossa taglia. È sempre ammesso il cane da assistenza.

Quanto al Frecciargento 8852 Roma Termini Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna nei giorni 9, 10, 11, 16, 17 e 18 e il treno Fa 8851 Ravenna-Roma Termini sarà cancellato da Ravenna a Rimini nei giorni 10, 11, 12, 17, 18 e 19.