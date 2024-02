Treni: “la linea Bologna-Ravenna è la peggiore della regione”, l’indagine di Pendolaria

La linea che fa arrabbiare più pendolari emiliano-romagnoli? La Bologna-Ravenna, colpita da ritardi, cancellazioni e disagi per i passeggeri ben al di là della interruzione causata nel maggio scorso dall’alluvione in Romagna. Risulta dal focus regionale del nuovo report di Pendolaria, presentato oggi a Reggio Calabria da Legambiente. Tra le linee peggiori segnalate quest’anno nel rapporto è stata inserita appunto la Bologna-Ravenna. Tra gennaio e giugno 2023 circa un treno su cinque sulla tratta Bologna-Rimini via Ravenna ha avuto ritardi, mentre il 10% dei treni è stato soppresso. Anche escludendo i dati di maggio e giugno 2023, in cui il tratto è stato interrotto a causa dell’alluvione, la puntualità “rimane invariata attorno all’80%, mentre il target regionale dovrebbe essere superiore al 90% e, in rapporto al numero di passeggeri trasportati, la direttrice Ravenna-Bologna è senza dubbio quella che apporta maggiori disagi al maggior numero di persone”. La linea Portomaggiore-Bologna, inserita nel rapporto precedente tra le 10 peggiori linee ferroviarie d’Italia, “continua a mostrare molte criticità a causa dei lavori sulla linea che procedono a rilento. Asse molto frequentato da pendolari da e verso il capoluogo, negli ultimi anni ha visto notevoli disagi e progressivo abbandono a favore dell’auto privata”. “Notevoli disagi” per i pendolari verso le due città anche sulla Parma-La Spezia. L’ammodernamento di questa linea “procede a rilento da 40 anni, con solo un terzo della tratta completato, e nonostante gli stanziamenti del 2021, siamo ancora in attesa dell’avvio dei lavori sul tratto Parma-Vicofertile”.