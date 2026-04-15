Treni, circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini dal 17 al 20 aprile

Dalle 23 di venerdì 17 alle 4 di lunedì 20 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà lavori di manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria sulla linea Ravenna – Rimini. L’intervento consiste nella sostituzione dell’impalcato del ponte ferroviario sul canale Mesola, all’interno del territorio comunale di Cervia. Da lunedì 20 a lunedì 27, come prevedono le norme in caso di interventi di manutenzione all’infrastruttura, i treni percorreranno la tratta interessata dai lavori a una velocità ridotta che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella finale.