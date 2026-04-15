Treni, circolazione sospesa tra Ravenna e Rimini dal 17 al 20 aprile

In particolare, nei giorni 17, 18 e 19 aprile il treno FA 8852 Roma Termini – Ravenna sarà cancellato da Rimini a Ravenna. Nei giorni 18, 19 e 20 aprile il treno FA 8851 Ravenna – Roma Termini sarà cancellato da Ravenna a Rimini. Dalla sera del 17 e per le intere giornate del 18 e 19 aprile i treni regionali della linea Ravenna-Rimini subiranno cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. È stato programmato un servizio sostitutivo con bus tra le località di Ravenna e Rimini dove sarà rafforzata la presenza di personale di assistenza alla clientela.

I sistemi di acquisto sono aggiornati.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale; i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e animali di grossa taglia, a eccezione dei cani guida.

Informazioni di dettaglio sono disponibili sui vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper, tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e canale Telegram Trenitalia Tper Informa. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.