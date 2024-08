Treni, 50 chilometri di nuove rotaie tra Castel Bolognese e Russi

Si sono conclusi come da programma i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per il rinnovo dei binari fra le stazioni di Castel Bolognese e Russi, sulla linea Bologna - Ravenna. Le attività si sono svolte prevalentemente durante la notte, ma hanno comportato una temporanea riduzione della capacità della linea. I Regionali fra Bologna e Ravenna/Rimini, che con l’apertura dei cantieri erano stati istradati via Faenza, da oggi ripercorrono l’itinerario via Solarolo/Lugo/Bagnacavallo. Obiettivo dell’intervento, avviato il 12 maggio scorso, è stato quello di aumentare l’affidabilità della linea, compreso il tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dello scorso anno.

50 chilometri di nuove rotaie

Complessivamente sono stati posati 50 chilometri di nuove rotaie - pari a 25 chilometri di doppio binario - sostituite oltre 41mila 500 traverse in cemento armato, risanati quasi 20 mila metri cubi di pietrisco. Circa 80 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici che sono stato impegnati nei cantieri, coadiuvati da numerosi mezzi d’opera. Fra questi due veri e propri treni-cantiere, ciascuno della lunghezza di circa 500 metri, che sono stati utilizzati rispettivamente nelle fasi di risanamento della massicciata e di rinnovamento dei binari. L’investimento di RFI è stato di circa 23 milioni di euro.