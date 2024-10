Tre auto imbrattate a Godo, amaro risveglio per i proprietari

RUSSI. Vernice sul cofano e sulle fiancate: amarissima mattinata per tre proprietari di auto in via Piave che si sono risvegliati ieri con la carrozzeria delle auto imbrattata di vernice spray. Si tratta di mezzi parcheggiati tutti nella stessa via, l’uno dietro l’altro. è accaduto in via Piave, strada parallela alla ferrovia della frazione russiana. L’ipotesi che circola sui social è quella del vandalismo ad opera di alcuni ragazzini, anche se c’è chi ha dubbi vista anche la “precisione” chirurgica con la quale sono state imbrattate le auto, senza toccare vetri e fanali ma soltanto la carrozzeria. «Sono state imbrattate di proposito tutte le lamiere», nota uno degli utenti di “Sei di Godo Se” dove è stata segnalato l’accaduto.