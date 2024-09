Travolto dal camion. Due persone fuggite dopo l’incidente mortale a Castiglione di Ravenna

E’ morto sul colpo, travolto mentre percorreva a piedi la strada che porta a casa. Un incidente, dalle circostanze tuttavia poco chiare. Ecco perché giovedì sera intorno alle 19 a Castiglione di Ravenna, sul luogo in cui ha perso la vita Columbus Arthur Ahunsimere, si è recato anche il sostituto procuratore di turno Francesco Coco. In via Ponte della Vecchia non c’era più nulla da fare per il 38enne di origine nigeriana. A descrivere quanto accaduto nei minuti precedenti c’era il conducente dell’autoarticolato, con il rimorchio carico di maiali diretto all’azienda Martini, poco distante. E’ stato lui a riferire di avere visto altre due persone di colore precedere la vittima, per poi allontanarsi subito dopo l’investimento avvenuto all’altezza del civico 53. Il conducente, invece, non ha fatto in tempo a evitare l’uomo, finito contro la motrice quasi come se si fosse lanciato appositamente. Una dinamica sulla quale sono in corso le indagini per capire se si sia trattato di un incidente o meno. Le ipotesi al vaglio non escludono nulla, a partire dalle possibili motivazioni alla base di un gesto estremo.

