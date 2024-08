Tragedia sfiorata a Ravenna, incroci pericolosi coi binari: scontro tra locomotore e autotreno

Un autotreno sopraggiunge attraversando i binari e il locomotore, frenando in emergenza, non riesce ad evitarlo. L’urto è, per il peso dei due mezzi, un fragoroso incurvarsi di lamiere. L’esito, però, è quello di danni riscontrati solo alle cose e non alle persone: «Sì, perché fortunatamente l’impatto sul camion è avvenuto sul rimorchio. Prima o poi verrà colpita la cabina e ci scapperà il morto. Perché sembrerà incredibile, ma nel porto di Ravenna questo è l’ennesimo incidente di questo tipo».

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola